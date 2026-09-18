Bild сообщил о расследовании беспилотника у аэродрома в Германии

Федеральная прокуратура Германии расследует инцидент с беспилотником возле аэродрома Вунсторф. Следователи ищут связь с происшествием в Лейпциге.
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