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Царьград

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Появились кадры задержания подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД

Появились кадры задержания подозреваемых в покушении на помощника депутата ГД

Ирина Волк опубликовала видео задержания исполнителя и заказчика покушения.Напомним, в бывшего вице-премьера Ингушетии Шерипа Аликхаджиева стреляли в собственном доме в элитном посёлке Лапино в Подмосковье вечером 10 октября.

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