СК возбудил дело о теракте после ранения главы Беловского района

Уголовное дело о террористическом акте было возбуждено по факту получения ранения главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым в результате атаки украинского беспилотника, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, 23 мая сообщила пресс-служба ведомства.
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