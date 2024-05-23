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Танцевавшая с Путиным экс-министр иностранных дел Австрии приедет в Бийск

Танцевавшая с Путиным экс-министр иностранных дел Австрии приедет в Бийск

Карин Кнайсль посетит Бийский технологический институт с лекцией.В Бийск приедет бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая пользователям интернета запомнилась зажигательным танцем с президентом России Владимиром Путиным.

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