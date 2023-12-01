С 27 декабря на стенах Суздальского кремля покажут ежедневное светомузыкальное шоу

В шоу «Свет Суздаля» на стенах местного кремля появятся орнаменты Мстёры, иконы и многое другое.С 27 декабря по 8 января следующего года жители и гости города-музея смогут увидеть аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля».
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