Огромная пробка сковала центр Читы

Огромная пробка наблюдается в центре Читы из-за ДТП. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.По его словам, столкнулся троллейбус с одной из иномарок, в результате чего он перегородил почти целиком перекрёсток улиц Бабушкина и Бутина.