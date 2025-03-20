Огромная пробка сковала центр Читы

Огромная пробка наблюдается в центре Читы из-за ДТП. Об этом ZAB.RU сообщил очевидец.По его словам, столкнулся троллейбус с одной из иномарок, в результате чего он перегородил почти целиком перекрёсток улиц Бабушкина и Бутина.
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