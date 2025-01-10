Когда Россия снабжала природными ресурсами восточноевропейские экономики, это было связано с желанием "понравиться".
В Словакии взвыли без российского газа, считая дни до остановки заводов
Комментарии
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StarPer
Избыток может быстро закончится и куда побежим, когда все против нас? Экономить ресурсы надо, а не продавать безмерно.
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10 час.
Traveller
Эдик, голубчик, видели бы вИ таки мемориал "жертвам советского террора" в Братиславе... А так да, "ничего плохого не делали".
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9 час.
Коська
"В ЕС освобождают от работы целый пласт рабочей силы." А может НАМ и впрям выгоднее пригласить эти освободившиеся силы, вместо "незаменимых" спецов из Ср.Азии, НА РАБОТУ В РФ??? Уверен толку будет больше, чем от братской дружбы!!!!
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7 час.
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