В Словакии взвыли без российского газа, считая дни до остановки заводов

StarPer Избыток может быстро закончится и куда побежим, когда все против нас? Экономить ресурсы надо, а не продавать безмерно.

Traveller Эдик, голубчик, видели бы вИ таки мемориал "жертвам советского террора" в Братиславе... А так да, "ничего плохого не делали".