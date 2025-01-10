В Словакии взвыли без российского газа, считая дни до остановки заводов

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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StarPer
Избыток может быстро закончится и куда побежим, когда все против нас? Экономить ресурсы надо, а не продавать безмерно.
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10 час.
Traveller
Эдик, голубчик, видели бы вИ таки мемориал &quot;жертвам советского террора&quot; в Братиславе... А так да, &quot;ничего плохого не делали&quot;.
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9 час.
Коська
&quot;В ЕС освобождают от работы целый пласт рабочей силы.&quot; А может НАМ и впрям выгоднее пригласить эти освободившиеся силы, вместо &quot;незаменимых&quot; спецов из Ср.Азии, НА РАБОТУ В РФ??? Уверен толку будет больше, чем от братской дружбы!!!!
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7 час.

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