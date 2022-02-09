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В Минобороны заявили США и Британия продолжают «амнистию» террористов в Сирии

В Минобороны заявили США и Британия продолжают «амнистию» террористов в Сирии

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что Соединенные Штаты Америки и Британия по-прежнему занимаются «амнистией» участников террористических организаций в Сирийской Арабской Республики.

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