Цацки и книжки. Татьяна Соловьева

Главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьева рассказывает про свои любимые украшенияЕсли возникает выбор между цацками и книжками, он в подавляющем большинстве случаев не в пользу украшений, увы.
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