The Hill: технологический магнат Маск стал движущей силой американской политики

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск за последний год стал движущей силой американской политики, пройдя путь от аутсайдера до консервативного лидера мнений, который теперь пользуется своим влиянием.
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