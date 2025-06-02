Юные ямальцы получат тематические наборы от авиакомпании "Ямал"

Первыми подарки получили дети, вылетевшие 1 июня в Сочи из Салехарда и Ноябрьска. Летняя акция продлится до 31 августа и будет действовать на всех рейсах вылетающих из ямальских аэропортов в Сочи и Минеральные Воды.
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