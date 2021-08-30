Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане

ООН, 31 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"* ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.