Мировое обозрение

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Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане

Небензя: США пытаются переложить на талибов ответственность за свой провал в Афганистане

ООН, 31 авг – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам голосования по резолюции в Совбезе заявил о попытке США и их союзников переложить на движение "Талибан"* ответственность за провал 20-летнего присутствия в Афганистане.

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