Ушла на фронт добровольцем в 1941 году и прошла всю войну. Боевой путь старшего сержанта Марии Салтыковой

В 1941 году Мария Салтыкова ушла добровольцем на фронт. Она шла из Москвы в Вену и четыре раза была ранена.
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