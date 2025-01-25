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Ушла на фронт добровольцем в 1941 году и прошла всю войну. Боевой путь старшего сержанта Марии Салтыковой

Ушла на фронт добровольцем в 1941 году и прошла всю войну. Боевой путь старшего сержанта Марии Салтыковой

﻿﻿В 1941 году Мария Салтыкова ушла добровольцем на фронт. Она шла из Москвы в Вену и четыре раза была ранена.

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