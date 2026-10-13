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Аргументы и Факты

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Пророчество пастора из ЮАР о конце света 12–13 октября не подтвердилось

Пророчество пастора из ЮАР о конце света 12–13 октября не подтвердилось

Южноафриканский пастор Джошуа Млакела в очередной раз ошибся с датой конца света. Он называл 12–13 октября, но предсказание не сбылось.

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