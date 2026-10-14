Суд в Екатеринбурге ликвидировал организацию «Азербайджан-Урал», созданную Шахином Шыхлински в январе 2023 года для поддержки азербайджанцев в регионе.
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