Усть-Илимский район стал муниципальным округом

В Иркутской области появился еще один муниципальный округ. 26 марта 2024 года депутаты Заксобрания региона приняли проект закона о преобразовании Усть-Илимского района, сообщили в пресс-службе парламента.
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