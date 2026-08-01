Программа долгосрочных сбережений для пенсионеров: Как это работает?

Граждане старшего возраста стали главной аудиторией программы долгосрочных сбережений. По итогам первого полугодия 2026 года примерно 70% клиентов негосударственных пенсионных фондов, участвующих в ПДС, приходятся на людей предпенсионного и пенсионного возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии