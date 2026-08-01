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Царьград

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Программа долгосрочных сбережений для пенсионеров: Как это работает?

Программа долгосрочных сбережений для пенсионеров: Как это работает?

Граждане старшего возраста стали главной аудиторией программы долгосрочных сбережений. По итогам первого полугодия 2026 года примерно 70% клиентов негосударственных пенсионных фондов, участвующих в ПДС, приходятся на людей предпенсионного и пенсионного возраста.

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