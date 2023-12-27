Nature: человеческая модель мозга повысит эффективность диагностики аутизма

Ученые из института молекулярной биологии Австралии (независимая организация биомедицинских исследований) разработали новую систему диагностики аутизма, основанную на использовании искусственно созданных моделей человеческого мозга и изучении генетических мутаций с их помощью.
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