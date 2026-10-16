Объект культурного наследия регионального значения «Дом Московского товарищества для ссуды под заклад движимых имуществ (ломбард), 1904 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ США и Польша обсу...
- ГБ Двойной удар за К...
- ГБ Зеленский заявил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым