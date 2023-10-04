АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ермолова
    Гпдд наплевать на законы, нелпгальные перевозчики стоят на автобусных остановках (на самых раз етках) а гпдд проезжае...Депутат Госдумы о...
  • FAKE Латыш
    Может и китайцы подтянули свои машины до какого-то уровня, но явно не для нашего рынка. Цена что на Жигули, что на ки...Чем шокировал и о...
  • Сергей
    А причём здесь Норвежская дорожная инспекция?Глава Госавтоинсп...

Среди десятков моделей и сотен модификаций знаменитого московского завода были и такие, о которых во времена их молодости мало знали

Среди десятков моделей и сотен модификаций знаменитого московского завода были и такие, о которых во времена их молодости мало знали

﻿﻿В 1938 году молодые инженеры Владимир Кременецкий, Николай Пульманов и Анатолий Пухалин, уставшие от заводской рутины, решили построить на базе представительского ЗИС-101 спортивный автомобиль, не имеющий аналогов в СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх