Среди десятков моделей и сотен модификаций знаменитого московского завода были и такие, о которых во времена их молодости мало знали

В 1938 году молодые инженеры Владимир Кременецкий, Николай Пульманов и Анатолий Пухалин, уставшие от заводской рутины, решили построить на базе представительского ЗИС-101 спортивный автомобиль, не имеющий аналогов в СССР.
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