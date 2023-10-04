Среди десятков моделей и сотен модификаций знаменитого московского завода были и такие, о которых во времена их молодости мало знали

﻿﻿В 1938 году молодые инженеры Владимир Кременецкий, Николай Пульманов и Анатолий Пухалин, уставшие от заводской рутины, решили построить на базе представительского ЗИС-101 спортивный автомобиль, не имеющий аналогов в СССР.