Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американист Левин заявил, что Трамп может стать спикером, но ненадолго

Американист Левин заявил, что Трамп может стать спикером, но ненадолго

Приглашения для Дональда Трампа стать спикером палаты представителей - это не более чем спекуляции в области пиара, считает американист, кандидат исторических наук, исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин.

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