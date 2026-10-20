Мародерство и беспорядки, охватившие Францию в минувшие выходные, могут повлиять на ход президентской гонки во Франции Фото: © Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles Как используют кризисную ситуацию ключевые политические фигуры страны? Крайне правая Марин Ле Пен, лидирующая в нынешнем политическом рейтинге, воспользовалась кризисом, чтобы представить себя как кандидата, выступающего за закон и порядок, но и для нее это сопряжено с рисками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин предупредил...
- "Имеем право нане...
- Алексей Анпилогов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым