Мародерство и беспорядки, охватившие Францию в минувшие выходные, могут повлиять на ход президентской гонки во Франции Фото: © Getty Images / NurPhoto/Jerome Gilles Как используют кризисную ситуацию ключевые политические фигуры страны? Крайне правая Марин Ле Пен, лидирующая в нынешнем политическом рейтинге, воспользовалась кризисом, чтобы представить себя как кандидата, выступающего за закон и порядок, но и для нее это сопряжено с рисками.