Скандал в Севастополе

Поводом стало оскорбительное заявление лидера коммунистов в адрес Михаила Развожаева. После прошедших выборов Зюганов на пресс-конференции в ТАСС заявил: «а некоторому упырю звонишь куда-то и никак – я в Севастополь десять раз звонил, пока он трубку поднял.
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