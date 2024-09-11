Скандал в Севастополе

Поводом стало оскорбительное заявление лидера коммунистов в адрес Михаила Развожаева. После прошедших выборов Зюганов на пресс-конференции в ТАСС заявил: «а некоторому упырю звонишь куда-то и никак – я в Севастополь десять раз звонил, пока он трубку поднял.