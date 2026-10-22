В день матча «Ростова» и «Локомотива» 25 октября с 11:45 до 16:45 шесть автобусных маршрутов продлят до ТРК «МЕГАМАГ», чтобы болельщики могли выйти у остановки «Аллея Ростов-Арена» рядом со стадионом.