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Судья Оливер назначил пенальти в пользу «Арсенала» за игру рукой, но отменил после просмотра – мяч попал Крессуэллу в голову

Судья Оливер назначил пенальти в пользу «Арсенала» за игру рукой, но отменил после просмотра – мяч попал Крессуэллу в голову

Майкл Оливер назначил пенальти в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом», но отменил его после видеопросмотра.

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