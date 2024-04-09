Тайны и гротеск: новая выставка Виталия Тюрлика в столице России

В столице России открылась выставка работ известного художника Виталия Тюрлика. Выставка представляет собой собрание картин, выполненных в стиле коллажа, где автор использовал различные текстильные материалы.
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