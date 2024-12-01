Более 50 тысяч перемещенных в Курской области вернулись домой

На данный момент более 50 тысяч из 160 тысяч временно перемещенных лиц в Курской области вернулись домой, сообщил член комитета по международным отношениям Совета Федерации, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев .
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