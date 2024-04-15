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В Адыгее прошло заседание оргкомитета «Победа»: сохранение памяти

В Адыгее прошло заседание оргкомитета «Победа»: сохранение памяти

В мероприятии участвовали председатель Государственного совета Республики Адыгея Владимир Нарожный, председатель Кабинета Министров Республики Адыгея Анзаур Керашев, представители федеральных и республиканских органов власти, руководство военного комиссариата Республики Адыгея, Совета ветеранов Республики Адыгея, Совета старейшин при Главе Республики Адыгея, а также главы муниципалитетов и представители Юнармии.

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