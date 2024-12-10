Мбаппе надеется, что «ПСЖ» однажды выиграет ЛЧ: «Но не сейчас, потому что я сам хочу выиграть ее с «Реалом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе надеется, что «ПСЖ» однажды выиграет Лигу чемпионов.Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе надеется, что «ПСЖ» однажды выиграет Лигу чемпионов.
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