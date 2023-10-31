«Клипперс» после перехода Хардена – главные фавориты на победу в НБА по мнению аналитиков. Коэффициенты стартуют с 7.80

Джеймса Хардена обменяют из «Сиксерс» в «Клипперс». Аналитики ESPN утверждают, что после прихода Джеймса Хардена в «Клипперс» именно клуб из Лос-Анджелеса имеет лучшие шансы на то, чтобы выиграть конференцию – 22% против 19% у действующих чемпионов лиги из «Денвера» и 18% у «Голден Стэйт».