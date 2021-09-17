Брак со жрицей любви. Почему мужчины женятся на проститутках

Женские страстиПолитикаБрак со жрицей любви. Почему мужчины женятся на проститутках Лайф приводит несколько семейных историй, в которых женщины в прошлом или до сих пор зарабатывают оказанием интимных услуг.Вернуться к статье85НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковЖеняться на проститутках только моральные уроды, которые не могут быть без рогов, пожиная измочаленные органы. Больные люди и проститутки, и их супруги. Только извращенцам нравятся извращенки.AKAlexander KneperПроститутки, говорите, хах ; )) Да теперь девченки -школьницы начинают трахатся с 13-14 лет. А студенки зачастую перетрахались с половиной курса, а то и факультета, постоянно участвуют в груповичках, и от "папиков" подарки получают. Они проститутки, или "честные" девочки?alexanderПроститутка это станок для онанистов. Вероятно, они и на них женятся.AKAlexander KneperЭто вы наверное в студенческих или рабочих общежитиях не жили. Проститутки, говорите, хах ; )) Да теперь девченки -школьницы начинают трахатся с 13-14 лет. А студенки зачастую перетрахались с половиной курса, а то и факультета, постоянно участвуют в груповичках, и от "папиков" подарки получают. Они проститутки, или "честные" девочки?alexanderПроститутки это только те, кто отдается за плату, а не по велению чувств.ЕленаВсе имеют право на счастье и любовь. И если ты женился на девственнице..не факт что она тебе не наставит рожки чуть позже..да может вообще в омут с головой кинуться..когда познает что члены бывают разные и мужчины тоже..а не только есть мужААлексейГос-да знаете ли Вы закон "Подобное притягивает подобное" вот и вся проблема. Оба аморальны потому и женятся, только если у проститутки родится ребёнок, то в будущем, как правило, он прикончит свою маман.борис шорниковпусть первым бросит камень тот кто БЕЗ ГРЕХА остальным бы лучше ЗАТКНУТСЯКомментировать
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