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В НАТО призвали США объединиться против России и Китая

Китай, Россия, Иран и Северная Корея все больше объединяются, и любой признак колебаний или слабости со стороны Запада «привлечет вызовы со стороны тех, кто желает нам зла», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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