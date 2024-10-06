Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Дикое поле в 7-9 веках нашей эры

Дикое поле в 7-9 веках нашей эры

В 626 году согласно хронике византийца Феофана корабли руссов господствуют в Черном море. В 650 г. Князь Светояр (Белояр) направляет дружины во главе с Князем Болером против вольных казаков, что бы ограничить их свободное перемещение и заставить платить полюдье, но его кампания терпит неудачу.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Свою историю надо знать что бы не повторять ошибок...
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