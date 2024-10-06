Дикое поле в 7-9 веках нашей эры

В 626 году согласно хронике византийца Феофана корабли руссов господствуют в Черном море. В 650 г. Князь Светояр (Белояр) направляет дружины во главе с Князем Болером против вольных казаков, что бы ограничить их свободное перемещение и заставить платить полюдье, но его кампания терпит неудачу.