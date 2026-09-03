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Курские новости

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В Курской области число укусов клещей снизилось на 16,3%

В Курской области число укусов клещей снизилось на 16,3%

За девять месяцев 2026 года в Курской области зарегистрировано 39 случаев иксодового клещевого боррелиоза, инфицированными оказались 19,3% исследованных клещей.

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