Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации

Коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступление опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.