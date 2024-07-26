Песков: низкий уровень рождаемости в России катастрофичен для будущего нации

Коэффициент рождаемости в России достиг катастрофически низкого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, видео его выступление опубликовал Telegram-канал Мастерской новых медиа.
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