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Русская весна

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Саммит исламских государств: опять только слова и никаких действий

Саммит исламских государств: опять только слова и никаких действий

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале комментирует результаты экстренного саммита в Эр-Рияде.

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