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Петербург и Екатеринбург свяжет двухэтажный поезд

Петербург и Екатеринбург свяжет двухэтажный поезд

Как сообщили 8 сентября в пресс-службе РЖД, с 3 декабря поезд №71/72 "Демидовский экспресс" Екатеринбург – Санкт-Петербург станет двухэтажным.

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