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Очень компактный компьютер с мощным 8-ядерником Intel Core Ultra 9 288V и 32 ГБ ОЗУ. Представлен Asus NUC 14 Pro AI

Очень компактный компьютер с мощным 8-ядерником Intel Core Ultra 9 288V и 32 ГБ ОЗУ. Представлен Asus NUC 14 Pro AI

Asus рассекретила мини-компьютер NUC 14 Pro AI — очень компактный, но в топовой конфигурации довольно мощный: флагманский 8-ядерный процессор линейки Lunar Lake Core Ultra 9 288V (3,3-5,1 ГГц) сочетается с 32 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X-8533.

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