Распродажа гособлигаций США подтолкнула доходность 10-летних US Treasuries к рубежу 5%

11 сентября 2026 года на мировом рынке долгового капитала возобновилась масштабная распродажа суверенных бумаг, в результате чего доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднялась до 4,96% годовых, приблизившись к психологической отметке 5%.