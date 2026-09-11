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Распродажа гособлигаций США подтолкнула доходность 10-летних US Treasuries к рубежу 5%

Распродажа гособлигаций США подтолкнула доходность 10-летних US Treasuries к рубежу 5%

11 сентября 2026 года на мировом рынке долгового капитала возобновилась масштабная распродажа суверенных бумаг, в результате чего доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США (US Treasuries) поднялась до 4,96% годовых, приблизившись к психологической отметке 5%.

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