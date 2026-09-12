«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся 13 сентября в 4-м туре АПЛ

13 сентября 2026 года на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч четвёртого тура Английской Премьер-лиги между футбольными клубами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Владелец парижско...
- Кирилл Дмитриев п...
- Великобритания и ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым