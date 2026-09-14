Грузы из Китая будут доставлять на Северо-Запад России в обход Суэцкого канала

Компания «Глобал Портс» объявила о запуске нового мультимодального сервиса, который позволяет сократить сроки доставки грузов из Китая в Калининград через порт Санкт-Петербурга примерно вдвое.
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