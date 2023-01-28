Аналитики из RAND предложили четыре шага по урегулированию конфликта на Украине

Американская некоммерческая организация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра и работающая по заказам правительства Соединенных Штатов Америки, предложила Вашингтону четыре шага по разрешению украинского конфликта.
Американская некоммерческая организация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра и работающая по заказам правительства Соединенных Штатов Америки, предложила Вашингтону четыре шага по разрешению украинского конфликта.
Свежие комментарии