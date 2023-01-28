Наш потерянный мир

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Аналитики из RAND предложили четыре шага по урегулированию конфликта на Украине

Аналитики из RAND предложили четыре шага по урегулированию конфликта на Украине

Американская некоммерческая организация RAND, выполняющая функции стратегического исследовательского центра и работающая по заказам правительства Соединенных Штатов Америки, предложила Вашингтону четыре шага по разрешению украинского конфликта.

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