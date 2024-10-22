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«Он вообще как шёлковый на переговорах»: в России ответили на заявления Трампа об ударах по Москве

«Он вообще как шёлковый на переговорах»: в России ответили на заявления Трампа об ударах по Москве

В России слова экс-президента США Дональда Трампа об ударе по Москве восприняли как пиар-ход. В Кремле его угрозы сочли лишь «горячим заявлением» в рамках предвыборной кампании.

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Комментарии
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Александр Батт
США все будут делать через Украину и прочих сателлитов. Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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5 час.
Eduard
Трамп молодец,конечно это шутка для их придурочных мигрантов.Иногда можно и обмануть,главное дела,а не слова!
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4 час.
Александр Маркитанов
...значит, пусть потом не плачут
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2 час.

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