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Татар-информ

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Вольфсон набрал 67,5% голосов на выборах в Госдуму в Татарстане

Вольфсон набрал 67,5% голосов на выборах в Госдуму в Татарстане

Илья Вольфсон от партии «Единая Россия» набрал 67,5% голосов на выборах в Госдуму по Приволжскому одномандатному округу №31 в Татарстане.

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