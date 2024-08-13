Медвежий угол
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Медвежий угол

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Друзья в "высоких кабинетах": Кто помогает Пугачёвой вернуться в Россию?

Друзья в "высоких кабинетах": Кто помогает Пугачёвой вернуться в Россию?

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress На днях стало известно о возвращении Аллы Пугачёвой на российскую эстраду.

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Комментарии
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Алексей Зорин
Да пусть приезжает, запретить ей наверное нельзя. Но можно сделать так, чтобы бы земля горела под ногами. На концерты не ходить, а при встрече плевать в ее сторону.
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2 час.
Водолей
Если у человека нет самоуважения, - глупо надеяться на уважение от других.Это касается и народа в целом👺...
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1 час.
Александр Попов
СРАНОБОМОНД надо ПРОЧЕСАТЬ НОЛОГОГРЕБЕШКОМ, ВЫКИДЫШИИЗЖОПЫ.
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42 мин.

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