Литовские власти закрыли для россиян железнодорожные станции Кяна и Кибартай

С 1 марта вступает в силу решение властей Литвы о запрете пассажирам поездов РЖД, курсирующих между Калининградом и другими российскими городами, выходить из составов на литовских станциях в деревне Кяна и городе Кибартай.
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