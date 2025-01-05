Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями из-за слов о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами может оказаться под вопросом из-за его высказываний о встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.
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