Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями из-за слов о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами может оказаться под вопросом из-за его высказываний о встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.