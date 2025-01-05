ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Здоровья нашим спортсменам.Почему не как не раскрыли такое преступление что ли до сих пор это страно.Наш спортсмен ко...Неизвестные избил...
  • Александр Харченко
    Это разговор на публику, посмотришь на их действия у властиМаск призвал осво...
  • Вячеслав Денисов
    Опять Беглов будет отмазывать носителей мзды?!Таксист сбил двух...

Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями из-за слов о визите Шольца в РФ

Лидер СДПГ пригрозил Кизеветтеру последствиями из-за слов о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в парламентском комитете по контролю за спецслужбами может оказаться под вопросом из-за его высказываний о встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх