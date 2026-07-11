«Полная чушь!» Уэббер отреагировал на слухи о переходе Пиастри в Red Bull

«Полная чушь!» Уэббер отреагировал на слухи о переходе Пиастри в Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolСлухи о том, что Оскар Пиастри может покинуть McLaren и поменяться местами с Максом Ферстаппеном в Red Bull Racing, не соответствуют действительности.