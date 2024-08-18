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Еще вместе, но уже врозь: 3 признака эмоционального развода

Еще вместе, но уже врозь: 3 признака эмоционального развода

Вы пока еще муж и жена, но проводите друг с другом все меньше времени. Некогда любимый человек больше не делится с вами мыслями, чувствами, переживаниями, да и вы скорее расскажете свежие новости друзьям, чем супругу.

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