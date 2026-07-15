В Крыму снизили аренду госимущества для бизнеса

В Крыму на 75% снизили плату для арендаторов государственного имущества. Как сообщил глава республики Сергей Аксёнов, льгота действует для организаций и предпринимателей, которые заключили договоры до 1 июня этого года.
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